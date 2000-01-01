Горлов Валентин Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.07.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Горлова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Николай Валентинович
Мать ребёнка: Горлова Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1976