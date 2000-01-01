Горлов Валентин Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлов Валентин Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Горлова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Николай Валентинович

Мать ребёнка: Горлова Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Зинаида Николаевна

Смерть
15.07.1976
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