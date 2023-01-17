Сухов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиВычислено 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Сухов Иван Петрович
Мать: Сухова Афимья Фирсовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сухова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830
Дочь: Сухова Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сухова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Домна Васильевна
Смерть
Вычислено 1858