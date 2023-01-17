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Сухов Николай Иванович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Вычислено 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Сухов Иван Петрович

Мать: Сухова Афимья Фирсовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сухова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830

Дочь: Сухова Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Сын: Сухов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сухов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сухова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Сухова Домна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Домна Васильевна

Смерть
Вычислено 1858
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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