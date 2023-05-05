Бочкарёв Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирик Нина Николаевна
Рождение ребёнка
04.01.1980
Сын: Бочкарёв Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кирик Нина Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.1984
Сын: Бочкарёв Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Кирик Нина Николаевна