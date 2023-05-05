Бочкарёв Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирик Нина Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1980

Сын: Бочкарёв Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кирик Нина Николаевна

Рождение ребёнка
20.05.1984

Сын: Бочкарёв Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Кирик Нина Николаевна

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