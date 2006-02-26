Зимин Илья Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Илья Анатольевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

01.05.1972

Дата смерти

26.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1989 по 2000
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
По 1989
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
26.02.2006
Москва, город федерального значения Москва
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