Зимин Илья Анатольевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1972
Дата смерти26.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1989 по 2000
Место жительства
По 1989
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
26.02.2006
Москва, город федерального значения Москва