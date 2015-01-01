Кузнецов Степан Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кузнецова Александра Степановна
Мать ребёнка: Щедрина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кузнецова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Щедрина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
24.01.1928
Дочь: Кузнецова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Щедрина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кузнецова Лидия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно