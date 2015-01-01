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Кузнецов Степан Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кузнецов Спиридон Михайлович

Мать: Кузнецова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кузнецова Александра Степановна

Мать ребёнка: Щедрина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кузнецова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Щедрина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.01.1928

Дочь: Кузнецова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Щедрина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кузнецова Лидия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щедрина Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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