Лиховченко Мария
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Анатолий Кузьмич
Отец ребёнка: Лиховченко Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Лиховченко Кузьма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно