Лиховченко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиховченко Мария

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Лиховченко Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Лиховченко Кузьма Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиховченко Кузьма Петрович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно

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