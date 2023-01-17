Неонилла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонилла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Андрей Макарович

Отец ребёнка: Макар

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Родион Макарович

Отец ребёнка: Макар

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Полиевктович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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