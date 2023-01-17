Неонилла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Андрей Макарович
Отец ребёнка: Макар
Рождение ребёнка
1733
Сын: Родион Макарович
Отец ребёнка: Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Полиевктович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно