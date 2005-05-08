Гудов Сергей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудов Сергей Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1979

Сын: Гудов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
10.04.1983

Дочь: Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
15.03.1986

Дочь: Потапова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна

Смерть
1996
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