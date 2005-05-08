Гудов Сергей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1979
Мать ребёнка: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
10.04.1983
Дочь: Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
15.03.1986
Дочь: Потапова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна
Смерть
1996