Zacharias Bollee Friesen (Dyck) Agatha
женский, родилась ?.03.1746, Гданьск
умерла 08.10.1823, Ручаевка
Супруги
Bolleen Wilhelm Willem Isaac02.03.1746 г.р.
Дети
Penner (Zacharias) Agatha1768 г.р.
Zacharias Wilhelm09.03.1769 г.р.Показать еще 2
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Рождение
?.03.1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Penner (Zacharias) Agatha
Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac
Рождение ребёнка
09.03.1769
Сын: Zacharias Wilhelm
Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac
Бракосочетание
19.04.1772
Рождение ребёнка
19.01.1773
Дочь: Dyck (Bollee Bolleen) Maria
Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac
Рождение ребёнка
13.09.1776
Дочь: Klassen (Bollee Bolleen) Agatha W D
Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac
Смерть
08.10.1823