Zacharias Bollee Friesen (Dyck) Agatha ?.03.1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Zacharias Bollee Friesen (Dyck) Agatha

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась ?.03.1746, Гданьск

умерла 08.10.1823, Ручаевка

Супруги
Bolleen Wilhelm Willem Isaac02.03.1746 г.р.
Дети
Penner (Zacharias) Agatha1768 г.р.
Zacharias Wilhelm09.03.1769 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Penner (Zacharias) Agatha

Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac

Рождение ребёнка
09.03.1769

Сын: Zacharias Wilhelm

Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac

Бракосочетание
19.04.1772

Муж: Bolleen Wilhelm Willem Isaac

Супруг(-а): Agatha Zacharias Bollee Friesen (Dyck)

Рождение ребёнка
19.01.1773

Дочь: Dyck (Bollee Bolleen) Maria

Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac

Рождение ребёнка
13.09.1776

Дочь: Klassen (Bollee Bolleen) Agatha W D

Отец ребёнка: Bolleen Wilhelm Willem Isaac

Смерть
08.10.1823

Мы используем куки для улучшения работы сайта.