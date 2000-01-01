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Высоцкая (Янова) Ада Алексеевна
Высоцкая (Янова) Ада Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Янов Алексей Титович
1905 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Янов Алексей Титович
Мать:
?
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