Высоцкая (Янова) Ада Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкая (Янова) Ада Алексеевна

Высоцкая (Янова) Ада Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Янов Алексей Титович

Мать: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close