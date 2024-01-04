Бирюкова Алефтина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1952
Отец: Южаков Александр Иосифович
Мать: Южакова Анна Титовна
Рождение ребёнка
28.07.1971
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1974
Дочь: Стуканская Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1986
Сын: Бирюков Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Михайлович
Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область