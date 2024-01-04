Бирюкова Алефтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Алефтина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1952

Отец: Южаков Александр Иосифович

Мать: Южакова Анна Титовна

Рождение ребёнка
28.07.1971

Сын: Бирюков Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1974

Дочь: Стуканская Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1986

Сын: Бирюков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Бирюков Анатолий Михайлович

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
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