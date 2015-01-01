Шипота (Придворова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипота (Придворова) Валентина Егоровна

Шипота (Придворова) Валентина Егоровна

avatar

Место рождения

Ольшанец, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.07.1946

Дата смерти

01.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1946

Отец: Придворов Егор Митрофанович

Мать: Придворова Пелагея Васильевна

Ольшанец, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.01.1969

Муж: Шипота Николай Васильевич

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1969

Сын: Шипота Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шипота Николай Васильевич

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипота Николай Васильевич

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
01.01.2015
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close