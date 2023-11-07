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Казалетова Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Казалетов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1913 ст.

Сын: Казалетов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.12.1913 ст.

Сын: Казалетов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Костромская обл., Галичский р-н, д. Корманово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казалетов Сергей Павлович

Турково, Свиньинская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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