Казалетова Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Казалетов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1913 ст.
Сын: Казалетов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1913 ст.
Сын: Казалетов Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Казалетов Сергей Павлович
Костромская обл., Галичский р-н, д. Корманово
Бракосочетание
Неизвестно
Турково, Свиньинская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно