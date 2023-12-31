Денисова (Решетникова) Феодосия Георгиева
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения23.05.1893
Дата смерти14.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1893
Отец: Решетнников Георгий Осипов
Мать: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
30.06.1912
Рождение ребёнка
29.07.1913
Дочь: Гусякова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1916
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
19.04.1919
Рождение ребёнка
28.07.1923
Рождение ребёнка
26.05.1925
Дочь: Окольничникова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович
Маслянка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.01.1933
Смерть
14.04.1974
Магадан, город Магадан, Магаданская область