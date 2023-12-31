Денисова (Решетникова) Феодосия Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Решетникова) Феодосия Георгиева

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

23.05.1893

Дата смерти

14.04.1974

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

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Муж

1891 г.р.

Дети

1913 г.р.
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1925 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1893

Отец: Решетнников Георгий Осипов

Мать: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
30.06.1912

Муж: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
29.07.1913

Дочь: Гусякова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
19.04.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
28.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
26.05.1925

Дочь: Окольничникова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Маслянка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.04.1974
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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