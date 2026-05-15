(Лукина) Нина Лукинична
женский, родилась Около 15.05.1923
умерла 2019
Супруги
Нечаев Иван Федорович1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечаев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечаев Иван Федорович
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
2019