(Лукина) Нина Лукинична Около 15.05.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лукина) Нина Лукинична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 15.05.1923

умерла 2019

Супруги
Нечаев Иван Федорович1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Иван Федорович

Рождение ребёнка
21.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Иван Федорович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Смерть
2019

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