Кожевников Прокофий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кожевников Степан Прокофьевич
Мать ребёнка: Репкина Анна Семеновна
Бракосочетание
До 1891
Жена: Репкина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Кожевников Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Репкина Анна Семеновна
Смерть
1921