Кожевников Прокофий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Прокофий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1875 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кожевников Степан Прокофьевич

Мать ребёнка: Репкина Анна Семеновна

Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1891

Жена: Репкина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Кожевников Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Репкина Анна Семеновна

Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1921
Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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