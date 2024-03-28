Бобко Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1984
Мать ребёнка: Бобко (Логашина) Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
20.09.1987
Мать ребёнка: Бобко (Логашина) Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
02.12.1997
Дочь: Ермолаева (Бобко) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Бобко (Логашина) Елена Валентиновна