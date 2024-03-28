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Бобко Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобко (Логашина) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
20.09.1984

Сын: Бобко Александр Иванович

Мать ребёнка: Бобко (Логашина) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
20.09.1987

Сын: Бобко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бобко (Логашина) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
02.12.1997

Дочь: Ермолаева (Бобко) Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Бобко (Логашина) Елена Валентиновна

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