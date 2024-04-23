Гудков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудков Петр Иванович
Мать: Гудкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1942
Мать ребёнка: Гудкова (Хорева) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1943
Дочь: Дементьева (Гудкова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Гудкова (Хорева) Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно