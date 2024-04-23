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Гудков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудков Петр Иванович

Мать: Гудкова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова (Хорева) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1942

Сын: Гудков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гудкова (Хорева) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.05.1943

Дочь: Дементьева (Гудкова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Гудкова (Хорева) Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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