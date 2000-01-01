Берегалов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берегалов Алексей Васильевич
Мать: Берегалова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берегалов Николай Александрович
Мать ребёнка: Берегалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берегалов Афонасий Александрович
Мать ребёнка: Берегалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берегалов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Берегалова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берегалова ?
Смерть
Неизвестно