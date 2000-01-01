Берегалов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берегалов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берегалов Алексей Васильевич

Мать: Берегалова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берегалов Николай Александрович

Мать ребёнка: Берегалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берегалов Афонасий Александрович

Мать ребёнка: Берегалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берегалов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Берегалова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берегалова ?

Смерть
Неизвестно
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