Екатерина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Прокопьевна

Екатерина Прокопьевна

Место рождения

Брынь, Коноплинская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Брынь, Коноплинская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамон Нестерович

Рождение ребёнка
10.06.1824

Сын: Тимофей Парамонович

Отец ребёнка: Парамон Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1826

Сын: Сергей Парамонович

Отец ребёнка: Парамон Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1828

Дочь: Прасковья Парамоновна

Отец ребёнка: Парамон Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1830

Дочь: Мария Парамоновна

Отец ребёнка: Парамон Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1833

Дочь: Марина Парамоновна

Отец ребёнка: Парамон Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1835

Дочь: Христина Парамоновна

Отец ребёнка: Парамон Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.