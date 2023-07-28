Екатерина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамон Нестерович
Рождение ребёнка
10.06.1824
Сын: Тимофей Парамонович
Отец ребёнка: Парамон Нестерович
Рождение ребёнка
23.09.1826
Сын: Сергей Парамонович
Отец ребёнка: Парамон Нестерович
Рождение ребёнка
18.10.1828
Дочь: Прасковья Парамоновна
Отец ребёнка: Парамон Нестерович
Рождение ребёнка
20.07.1830
Дочь: Мария Парамоновна
Отец ребёнка: Парамон Нестерович
Рождение ребёнка
03.04.1833
Дочь: Марина Парамоновна
Отец ребёнка: Парамон Нестерович
Рождение ребёнка
12.03.1835
Дочь: Христина Парамоновна
Отец ребёнка: Парамон Нестерович
Смерть
Неизвестно