Рубцова Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1987
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубцов Андрей
Рождение ребёнка
20.02.2009
Дочь: Рубцова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Рубцов Андрей
Рождение ребёнка
06.08.2013
Дочь: Рубцова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Рубцов Андрей
Рождение ребёнка
05.12.2023
Отец ребёнка: Рубцов Андрей