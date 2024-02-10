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Рубцова Анна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1987

Отец: не указан

Мать: Куприенко Ирина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Андрей

Рождение ребёнка
20.02.2009

Дочь: Рубцова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Рубцов Андрей

Рождение ребёнка
06.08.2013

Дочь: Рубцова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Рубцов Андрей

Рождение ребёнка
05.12.2023

Сын: Рубцов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Рубцов Андрей

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