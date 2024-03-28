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Аверьянова Татьяна Кузьминична

Место рождения

Бузулукский уезд село Могутово

Дата рождения

09.01.1878

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1878

Отец: Аверьянов Елесин Кузьма Николаев

Мать: Ксения Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цимбалистова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Баранов Федор Зиновьевиич

Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Баранов Федор Зиновьевиич

Смерть
1964

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