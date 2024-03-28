Аверьянова Татьяна Кузьминична
Место рожденияБузулукский уезд село Могутово
Дата рождения09.01.1878
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1878
Отец: Аверьянов Елесин Кузьма Николаев
Мать: Ксения Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цимбалистова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Баранов Федор Зиновьевиич
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: Лиханова (Баранова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Баранов Федор Зиновьевиич
Смерть
1964