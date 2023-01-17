Войтишко Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишко Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войтишко Владимир Игнатьевич

Мать: Войтишко Раиса

Рождение ребёнка
07.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Нина Дмитриевна

Советская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Советская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтишко Нина Дмитриевна

Советская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Нина Дмитриевна

Советская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1992
Причина смерти: Погиб в автокатастрофе
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