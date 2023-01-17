Войтишко Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войтишко Владимир Игнатьевич
Мать: Войтишко Раиса
Рождение ребёнка
07.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтишко Нина Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войтишко Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтишко Нина Дмитриевна
Смерть
1992
Причина смерти: Погиб в автокатастрофе