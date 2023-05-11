Зашихина (Русских) Матрона Яковлева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1867
Отец: Русских Яков Николаев
Мать: не указана
По браку Глазовский уезд Перепись 1897 г. ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 228, стр. 25 - плёнка 2190969, стр. 29
Место жительства
1888
поч. Репино Сосновской волости
Бракосочетание
07.02.1888
Муж: Зашихин Петр Ильин
Большая Пурга, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
ф. 9, о. 1, д. 46, стр. 385 - плёнка 2038983, стр. 92
Рождение ребёнка
16.08.1889
Дочь: Зашихина Наталья Петрова
Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин
плёнка 2038983, стр. 185
Восприемник
10.06.1890
Сюрсовай, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
плёнка 2288120, стр. 95
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Зашихина Анна Петрова
Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин
Перепись 1897 г. плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Зашихина Варвара Петрова
Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин
Перепись 1897 г. плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
23.07.1896
Дочь: Зашихина Улитта Петрова
Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин
плёнка 2119126, стр. 583 Перепись 1897 г. плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
03.01.1904
Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин
плёнка 2119127, стр. 133
Смерть
Неизвестно