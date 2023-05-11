Зашихина (Русских) Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихина (Русских) Матрона Яковлева

Место рождения

Репино

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Русских Яков Николаев

Мать: не указана

По браку Глазовский уезд Перепись 1897 г. ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 228, стр. 25 - плёнка 2190969, стр. 29
Место жительства
1888
поч. Репино Сосновской волости
Бракосочетание
07.02.1888

Муж: Зашихин Петр Ильин

Большая Пурга, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
ф. 9, о. 1, д. 46, стр. 385 - плёнка 2038983, стр. 92
Рождение ребёнка
16.08.1889

Дочь: Зашихина Наталья Петрова

Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин

плёнка 2038983, стр. 185
Восприемник
10.06.1890
Сюрсовай, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
плёнка 2288120, стр. 95
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Зашихина Анна Петрова

Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин

Перепись 1897 г. плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Дочь: Зашихина Варвара Петрова

Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин

Перепись 1897 г. плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
23.07.1896

Дочь: Зашихина Улитта Петрова

Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин

плёнка 2119126, стр. 583 Перепись 1897 г. плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
03.01.1904

Сын: Зашихин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Зашихин Петр Ильин

плёнка 2119127, стр. 133
Смерть
Неизвестно

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