Филиппов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Филиппова Вера Александровна

Смерть
2014
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