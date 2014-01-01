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Филиппов Сергей Андреевич
Филиппов Сергей Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Дата смерти
2014
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Филиппова (Панова) Вера Александровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать:
Филиппова Вера Александровна
Смерть
2014
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