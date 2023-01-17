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Гульнази

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Абдулмазидов Хабиба (Хубиба) Абдулмазид кызы

Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Абдулмазидов Минка (Миннижамал) Абдулмазид кызы

Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Абдулмазидов Гильмибаян Абдулмазид кызы

Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1934

Дочь: Абдулмазидов Махбубия Абдулмазид кызы

Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Смерть
1850
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти Гульнази - минингит
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