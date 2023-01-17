Гульнази
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Рождение ребёнка
1814
Сын: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы
Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Абдулмазидов Хабиба (Хубиба) Абдулмазид кызы
Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Абдулмазидов Минка (Миннижамал) Абдулмазид кызы
Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Абдулмазидов Гильмибаян Абдулмазид кызы
Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Рождение ребёнка
28.09.1934
Дочь: Абдулмазидов Махбубия Абдулмазид кызы
Отец ребёнка: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850
Причина смерти Гульнази - минингит