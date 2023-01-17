Никифоров Аким Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1840 ст.
Дата смерти26.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1840 ст.
Бракосочетание
10.07.1860 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1866 ст.
Сын: Никифоров Леонтий Акимович
Мать ребёнка: Никифорова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1878 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Васса Акимовна
Мать ребёнка: Никифорова Елизавета Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1906 ст.
Причина смерти: старость