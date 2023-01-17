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Никифоров Аким Иванович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.09.1840 ст.

Дата смерти

26.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1840 ст.

Отец: Никифоров Иван Матвеевич

Мать: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.07.1860 ст.

Жена: Никифорова Елизавета Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.02.1866 ст.

Сын: Никифоров Леонтий Акимович

Мать ребёнка: Никифорова Елизавета Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.07.1878 ст.

Сын: Никифоров Павел Акимович

Мать ребёнка: Никифорова Елизавета Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Васса Акимовна

Мать ребёнка: Никифорова Елизавета Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
26.07.1906 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: старость
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