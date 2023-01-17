Медведева Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти03.02.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1805
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Рождение ребёнка
13.05.1810
Дочь: Гликерия Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Рождение ребёнка
27.06.1815
Дочь: Феврония Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Рождение ребёнка
24.06.1818
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1825
Причина смерти: Болезнь | Водянка