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Медведева Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

03.02.1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1805

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.05.1810

Дочь: Гликерия Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.06.1815

Дочь: Феврония Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.06.1818

Сын: Медведев Иван Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Матвей Сидоров

Смерть
03.02.1825
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | Водянка
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