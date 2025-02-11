Коновалова (Гордеева) Соломония Захарова 02.08.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновалова (Гордеева) Соломония Захарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.08.1865, Кашпир, Сызрань, Самарская область

умерла Неизвестно

Дети
Крылова (Коновалова) Пелагия Петровна26.09.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Рождение ребёнка
26.09.1896

Дочь: Крылова (Коновалова) Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Петр Степанов

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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