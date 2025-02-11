Коновалова (Гордеева) Соломония Захарова
женский, родилась 02.08.1865, Кашпир, Сызрань, Самарская область
умерла Неизвестно
Дети
Крылова (Коновалова) Пелагия Петровна26.09.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1896
Дочь: Крылова (Коновалова) Пелагия Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Петр Степанов
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно