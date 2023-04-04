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Шаховской Иван

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1856

Жена: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шаховской Николай Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.09.1861

Сын: Шаховской Дмитрий

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шаховской Георгий Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шаховской Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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