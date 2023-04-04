Шаховской Иван
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шаховской Николай Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Рождение ребёнка
18.09.1861
Сын: Шаховской Дмитрий
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шаховской Георгий Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шаховской Сергей Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Смерть
Неизвестно