Зиянгареев Фатхулбаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиянгареев Фатхулбаян

Место рождения

д.Кзыл-Яр Бавлинского р-на РТ

Дата рождения

19.10.1910

Дата смерти

05.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1934 г.р.
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1951 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910

Отец: Зиянгареев Жихангрей

Мать: Масрура

Военная награда
Неизвестно
Зиянгареев Фатхелбаян Зиянгареевич В архив Дата рождения __.__.1910 Место рождения Татарская АССР, Бавлинский р-н, д. Кзыл-Ярово Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Кар... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1934

Сын: Зиянгареев Аухади

Мать ребёнка: (Насыбуллина) Сахия

Рождение ребёнка
07.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Насыбуллина) Сахия

Рождение ребёнка
04.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Насыбуллина) Сахия

Рождение ребёнка
27.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Насыбуллина) Сахия

Рождение ребёнка
16.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Насыбуллина) Сахия

Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Зиянгареев Талгат

Мать ребёнка: (Насыбуллина) Сахия

Смерть
05.05.1986

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