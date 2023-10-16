Малахов Михаил Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Михаил Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.06.1909 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
проживающий в деревне Казанцевой Верхне-Муллинского прихода В у крестьянского сына дер. Косогоры Павла Андреевича Субботина Ф 719 оп 1 д 475 №22м стр 74
Смерть
Неизвестно
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