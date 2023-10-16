Малахов Михаил Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.06.1909 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
проживающий в деревне Казанцевой Верхне-Муллинского прихода В у крестьянского сына дер. Косогоры Павла Андреевича Субботина Ф 719 оп 1 д 475 №22м стр 74
Смерть
Неизвестно