Бесчастная (Шубина) Любовь Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1996
Дочь: Бесчастная Катерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.2006
Сын: Бесчастный Андрей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.2010
Дочь: Бесчастная Анна Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности