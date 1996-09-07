Бесчастная (Шубина) Любовь Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесчастная (Шубина) Любовь Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1996

Дочь: Бесчастная Катерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.2006

Сын: Бесчастный Андрей Александрович

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Рождение ребёнка
22.03.2010

Дочь: Бесчастная Анна Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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