Летов Тимофей Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Летов Мартын Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летов Тит Тимофеев
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Смерть
Неизвестно