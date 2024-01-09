Летов Тимофей Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летов Тимофей Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летов Мартын Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Тит Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Трофим Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Федосей Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Леонтий Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Евдоким Тимофеев

Мать ребёнка: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Неизвестно
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