Симдянкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович

Мать: Валентина Гавриловна

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