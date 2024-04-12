Лебедев Фёдор Емельянович
Место рождения
Дата рождения20.12.1885 ст.
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1885 ст.
Отец: - Емельян Фёдорович
Мать: - Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ильинична
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-64ж)
Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ильинична
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.182-183 (Рождение №-86м)
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ильинична
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.77-78 (Рождение №-62ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962