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Лебедев Фёдор Емельянович

Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.12.1885 ст.

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1885 ст.

Отец: - Емельян Фёдорович

Мать: - Пелагея Николаевна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ильинична

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-64ж)
Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.

Сын: Лебедев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ильинична

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.182-183 (Рождение №-86м)
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ильинична

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.77-78 (Рождение №-62ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Евдокия Ильинична

Смерть
1962
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