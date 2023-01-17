Шипелева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Шипелев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Шипелев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Шипелев Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно