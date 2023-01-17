Шипелева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипелева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Шипелев Алексей Тимофеевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Шипелев Алексей Тимофеевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шипелев Анфим Алексеевич

Отец ребёнка: Шипелев Алексей Тимофеевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипелев Алексей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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