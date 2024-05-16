Софронов Потап Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронов Потап Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Софронова) Дарья Ипатиевна

Рождение ребёнка
13.12.1892

Дочь: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна

Мать ребёнка: (Софронова) Дарья Ипатиевна

Сидорова

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