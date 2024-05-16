Софронов Потап Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Софронова) Дарья Ипатиевна
Рождение ребёнка
13.12.1892
Дочь: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна
Мать ребёнка: (Софронова) Дарья Ипатиевна
Сидорова