Новикова (Турчинская) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
ст.Сенная Саратовская обл.
Рождение ребёнка
29.03.1999
Отец ребёнка: Новиков Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
25.07.2004
Сын: Новиков Владислав Игоревич
Отец ребёнка: Новиков Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно