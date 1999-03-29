Новикова (Турчинская) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Турчинская) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

ст.Сенная Саратовская обл.
Рождение ребёнка
29.03.1999

Сын: Новиков Максим Игоревич

Отец ребёнка: Новиков Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
25.07.2004

Сын: Новиков Владислав Игоревич

Отец ребёнка: Новиков Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Игорь Анатольевич

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