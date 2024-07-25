Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1796 г.р.
1800 г.р.
1801 г.р.
1805 г.р.
1808 г.р.
1810 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1796

Дочь: София Григорьевна

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
16.01.1801

Сын: Петр

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
26.09.1805

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.06.1808

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
17.11.1810

Сын: Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
14.01.1814

Сын: Павел

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
24.03.1816

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Рождение ребёнка
25.09.1819

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно

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