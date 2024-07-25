Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1796
Дочь: София Григорьевна
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1801
Сын: Петр
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1805
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
04.06.1808
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
17.11.1810
Сын: Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
14.01.1814
Сын: Павел
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1816
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1819
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Витько Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно