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Лукьянюк Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянюк Владимир Антонович

Мать: Лукьянюк (Веремеюк) Валентина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
01.07.1980

Дочь: Курская Наталья (Лукьянюк) Николаевна

Мать ребёнка: Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
14.08.1983

Дочь: Томильчик (Лукьянюк) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна

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