Лукьянюк Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1980
Дочь: Курская Наталья (Лукьянюк) Николаевна
Мать ребёнка: Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
14.08.1983
Дочь: Томильчик (Лукьянюк) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна