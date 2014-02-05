Хамитова (Сафина) Альбина Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Сафина) Альбина Каримовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1961

Дата смерти

05.02.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2014
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно

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