Хамитова (Сафина) Альбина Каримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1961
Дата смерти05.02.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2014
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно