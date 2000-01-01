Мурычева Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурычева Прасковья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мурычев Василий Руфьевич

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мурычев Андрей Руфьевич

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Акулина Руфьева

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мурычев Егор Руфьевич

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Руфьевна

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Руфьевна

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Емельян Руфьев

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурычев Руфей Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Афанасий Руфьев

Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев

Смерть
Неизвестно
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