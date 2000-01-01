Мурычева Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Акулина Руфьева
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Руфьевна
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Руфьевна
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурычев Руфей Матвеев
Смерть
Неизвестно