Жданюк Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданюк Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.
2015 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданюк Наталья Петровна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.04.2012

Дочь: Жданюк Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Жданюк Наталья Петровна

Рождение ребёнка
19.10.2015

Дочь: Жданюк София Сергеевна

Мать ребёнка: Жданюк Наталья Петровна

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