Жданюк Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданюк Наталья Петровна
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.04.2012
Дочь: Жданюк Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Жданюк Наталья Петровна
Рождение ребёнка
19.10.2015
Дочь: Жданюк София Сергеевна
Мать ребёнка: Жданюк Наталья Петровна