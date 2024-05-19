Тимофей Львов
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Лев Иванов
Мать: Лукерья Архипова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1196, стр. 108 Сельцо Беково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фекла Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1854
Сын: Косма Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
13.06.1856 ст.
Дочь: Агриппина Тимофева
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №1967, стр. 195
Смерть
Около 1857
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199