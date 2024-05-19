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Тимофей Львов

Место рождения

Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Лев Иванов

Мать: Лукерья Архипова

Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1196, стр. 108 Сельцо Беково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Егор (Георгий) Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фекла Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1854

Сын: Косма Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
13.06.1856 ст.

Дочь: Агриппина Тимофева

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №1967, стр. 195
Смерть
Около 1857
Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199

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