Панов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Владимир

Мать: Лия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова (Макина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1999

Дочь: Панова Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Панова (Макина) Наталья Николаевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.12.2009

Сын: Панов Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Панова (Макина) Наталья Николаевна

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