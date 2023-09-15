Панов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Владимир
Мать: Лия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1999
Дочь: Панова Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Панова (Макина) Наталья Николаевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.12.2009
Мать ребёнка: Панова (Макина) Наталья Николаевна