Колодкин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колодкин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колодкина Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колодкин Роберт Михайлович
Мать ребёнка: Колодкина Таисия Григорьевна
Смерть
Неизвестно