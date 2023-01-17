Колодкин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодкин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колодкин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колодкина Таисия Григорьевна

Субботы, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодкин Роберт Михайлович

Мать ребёнка: Колодкина Таисия Григорьевна

Субботы, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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