Пётр
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Максим
Мать: Авдотья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1866 ст.
Сын: Исаак
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1878
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1880 ст.
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1883 ст.
Дочь: Иосиф
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1887 ст.
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Смерть
Неизвестно