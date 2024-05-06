Пётр 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пётр

Место рождения

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

Дети

1866 г.р.
1878 г.р.
1880 г.р.
1883 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Максим

Мать: Авдотья Емельяновна

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Ивановна

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.05.1866 ст.

Сын: Исаак

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.10.1878

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.08.1880 ст.

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.09.1883 ст.

Дочь: Иосиф

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.12.1887 ст.

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Мишинсельга, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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