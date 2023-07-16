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Бойко Александр

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Тимофей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бойко Артемий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бойко Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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