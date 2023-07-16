Бойко Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Тимофей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бойко Артемий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бойко Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно