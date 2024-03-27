Гараев Равиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти15.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Гараев Габдрахман
Мать: Гараева Шамсехаят
Рождение ребёнка
05.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева Халима
Рождение ребёнка
06.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева Халима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гараева Халима
Смерть
15.08.1975