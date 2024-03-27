Гараев Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараев Равиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

15.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Между 1906 и 1998 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Гараев Габдрахман

Мать: Гараева Шамсехаят

Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Халима

Рождение ребёнка
06.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Халима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Халима

Смерть
15.08.1975
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